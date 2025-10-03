En nous ouvrant les portes de son jardin secret, Elisabeth Ossola nous invite à la suivre et à tisser des liens avec le nôtre. Son écriture lyrique et minutieuse et sa maîtrise des textures sensorielles sont des guides pour cette promenade dans Le jardin. L'auteure a écrit pour garder trace de sa propre vie que des soucis de mémoire menaçaient. Ce faisant, elle a écrit un texte qui présente à chacun un véritable miroir de l'âme. Pendant qu'elle déroule le fil de sa vie, elle fait assurément naître chez le lecteur de jolies bulles de souvenirs.