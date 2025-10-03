Inscription
#Roman francophone

Le jardin

Elisabeth Ossola

ActuaLitté
En nous ouvrant les portes de son jardin secret, Elisabeth Ossola nous invite à la suivre et à tisser des liens avec le nôtre. Son écriture lyrique et minutieuse et sa maîtrise des textures sensorielles sont des guides pour cette promenade dans Le jardin. L'auteure a écrit pour garder trace de sa propre vie que des soucis de mémoire menaçaient. Ce faisant, elle a écrit un texte qui présente à chacun un véritable miroir de l'âme. Pendant qu'elle déroule le fil de sa vie, elle fait assurément naître chez le lecteur de jolies bulles de souvenirs.

Par Elisabeth Ossola
Chez Hello Editions

|

Auteur

Elisabeth Ossola

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Le jardin

Elisabeth Ossola

Paru le 03/10/2025

192 pages

Hello Editions

18,90 €

ActuaLitté
9782386274787
