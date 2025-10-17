Inscription
#Roman francophone

Trois pour cent sauvages

Rachel M. Cholz

Comment peser l'incalculable ? Quelle est l'alliage d'un fait social ? Notre système nous impose de plus en plus de chiffres au sein de la langue et de nos approches ; que ce soit au travers de la santé, la météo, les cours en bourse, l'accumulation de sondages et de promotions. Il élargit notre sémantique, falsifie le réel par la création de nouveaux mythes et de nouvelles nécessités de subsistance. Trois pour cent sauvages décortique une vie en se concentrant sur les pourcentages. Il s'agit ici se de frayer une poésie en rapportant tout au calcul, jusqu'aux ambivalences de la personnalité même : l'émotion, la raison et l'insouciance.

Par Rachel M. Cholz
Chez La Lettre volée

Auteur

Rachel M. Cholz

Editeur

La Lettre volée

Genre

Littérature française

Trois pour cent sauvages

Rachel M. Cholz

Paru le 07/11/2025

80 pages

La Lettre volée

15,00 €

9782873176709
