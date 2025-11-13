Sex Killer

Une nouvelle enquête de Laura Claes, la profileuse désormais incontournable de notre catalogue. Un homme est retrouvé mort sur le parking des bus en face du Manoir des Gens D'Armes à Caen. Le médecin légiste appelé sur les lieux est dubitatif. L'homme est mort d'hémorragie. Pas n'importe laquelle... Une hémorragie provoquée par une émasculation. Cette situation rarissime nécessite l'intervention de spécialistes en crimes peu ordinaires. Laura Claes, désormais connue, ainsi que ses équipiers Bricart et Jumet sont appelés sur place. La perquisition au domicile de la victime révèle des choses très spéciales : Cordes nouées et plumes de coq tachées de sang, le tout caché dans un oreiller. Le spécialiste de la police scientifique et Laura sont d'accord : il s'agit d'un mauvais sort. Une sorcière sévit-elle dans la bonne ville de Caen ? Ou un meurtrier particulièrement vicieux se sert-il de ces artifices pour cacher ses véritables desseins ? Une enquête qui tiendra en haleine les amateurs de thrillers.