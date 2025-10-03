Inscription
Nous Resterons

Mona Azzam

ActuaLitté
Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Ambre et Tristan se retrouvent. Rien ne semble plus les relier. Sauf, peut-être, le silence. Un banc face à la mer, des mots qu'on ne dit plus, un amour qui s'effondre sans bruit. Après des années de distance et de blessures, Ambre attend. Une explication, un geste, ou simplement la fin. Non loin de là, une autre relation vacille. Lilas, longtemps enfermée dans un rapport toxique avec Lancelot, écrivain reconnu, prend conscience de l'emprise qu'il exerce sur elle. Muse assignée au silence, elle tente de se réapproprier sa vie, pas à pas. Deux femmes, deux scénarios, un même vertige : comment sortir de ce qui abîme, sans se perdre soi-même ? Nous resterons est un roman polyphonique à la fois intime et vibrant, qui explore les zones d'ombre de l'amour, le pouvoir des mots et la lente reconquête de soi après l'effacement. Mona Azzam est professeur de lettres modernes. Elle est auteur d'une dizaine de romans, notamment Camus, L'espoir du monde qui a obtenu la Médaille de Bronze de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Paris et a été finaliste du Prix Mon's Livre 2024.

Par Mona Azzam
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Mona Azzam

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Littérature française

Nous Resterons

Mona Azzam

Paru le 03/10/2025

158 pages

Les éditions d'Avallon

18,00 €

9782385332952
