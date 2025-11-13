Laisser la place à ce qui me dépasse

Un manifeste pour éveiller son potentiel et se libérer des chaînes du passé, afin de créer un avenir radicalement nouveau. Il y a en chacun de nous, plus que nous ne croyons. Malheureusement, nous ne le savons plus, tant nos sociétés marchandes, nous privent de toute transcendance, ne s'occupant plus que la dimension pulsionnelle et aveugle de l'individu, sommé de se laisser transformer en consommateur docile. Denis Marquet montre la folie de cette vision et éclaire le sens véritable de nos existences qui sont toutes animées d'un profond et lumineux désir qu'il nous faut apprendre à retrouver. En comprenant ainsi les raisons de nos blocages et de nos souffrances, ce livre vous montre comment inventer une vie nouvelle ouverte à la grâce, à l'amour et à la liberté.