#Polar

Mauvais Genre

Claire Sibille

ActuaLitté
Léa, deux ans, est retrouvée morte dans une benne de l'aéroport de Toulouse. Cinq mois plus tard, Théo, quatre ans, disparaît dans un parc du quartier du Mirail. Francesca, mère épuisée, n'a pourtant détourné les yeux qu'un instant. Coïncidence ou sombre répétition ? Commence alors une plongée au coeur d'un cauchemar éveillé, où culpabilité, peur et colère se mêlent. Tandis que la commissaire Isabelle Rivière affronte ses propres démons pour mener l'enquête, les murs du quartier vibrent de secrets et de non-dits, de douleurs anciennes et de rancoeurs sourdes. Dans un Toulouse à vif, entre tensions sociales, violences ordinaires et silences complices, Mauvais Genre explore les failles d'une société au bord de la rupture où les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit... et où les enfants paient trop souvent le prix de toutes nos lâchetés. Un roman noir porté par une écriture efficace et sensible. Claire Sibille est psychothérapeute et autrice. Avec une plume à la fois sobre et émotive, elle donne voix aux silences, aux douleurs invisibles, et aux résistances intimes. Son premier roman, Inventaires, a été récompensé en 2022.

Par Claire Sibille
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Claire Sibille

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

Mauvais Genre

Claire Sibille

Paru le 03/10/2025

234 pages

Les éditions d'Avallon

20,00 €

ActuaLitté
