Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Le rêve américain

Magalie Foutrier, Elizabeth Barféty

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Paris à New York, les petits rats de l'Opéra vivent une aventure inoubliable ! Entre spectacles, surprises et choix décisifs, Maïna osera-t-elle suivre son rêve ? Les élèves de l'Ecole de Danse sont surexcités : les voici à New York, où ils doivent donner deux représentations exceptionnelles ! Les petits rats en prennent plein les yeux : visites emblématiques, burgers et sodas géants, mais aussi découverte du New York City Ballet ! Ils y découvrent un style de danse athlétique qui les intrigue ; au point que Maïna hésite à passer les auditions de la School of American Ballet...

Par Magalie Foutrier, Elizabeth Barféty
Chez Pocket

|

Auteur

Magalie Foutrier, Elizabeth Barféty

Editeur

Pocket

Genre

Danse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le rêve américain par Magalie Foutrier, Elizabeth Barféty

Commenter ce livre

 

Le rêve américain

Magalie Foutrier, Elizabeth Barféty

Paru le 13/11/2025

168 pages

Pocket

6,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266347785
9782266347785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.