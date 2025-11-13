Le rêve américain

De Paris à New York, les petits rats de l'Opéra vivent une aventure inoubliable ! Entre spectacles, surprises et choix décisifs, Maïna osera-t-elle suivre son rêve ? Les élèves de l'Ecole de Danse sont surexcités : les voici à New York, où ils doivent donner deux représentations exceptionnelles ! Les petits rats en prennent plein les yeux : visites emblématiques, burgers et sodas géants, mais aussi découverte du New York City Ballet ! Ils y découvrent un style de danse athlétique qui les intrigue ; au point que Maïna hésite à passer les auditions de la School of American Ballet...