#Essais

Les princesses ont toujours raison

Fabrice Midal

A travers une lecture audacieuse des contes et légendes, découvrez les sages enseignements des princesses pour affronter les défis de notre époque. Les contes de fée sont porteurs d'une sagesse indocile et libre. Malheureusement, cette sagesse a été peu à peu édulcorée. Les princesses sont devenues niaises et les princes des êtres sans cervelles. Quel contresens ! Car en réalité, les princesses ont toujours raison ! Et c'est à le reconnaître que nous invite ces récits mythiques. Fabrice Midal propose une lecture philosophique décapante de cet extraordinaire héritage et montre comment les contes nous rappellent que toute existence est une aventure, et que les défis que nous y rencontrons, sont l'occasion de nous révéler. Tous les grands succès de FABRICE MIDAL sont chez Pocket.

Les princesses ont toujours raison

Paru le 13/11/2025

192 pages

8,50 €

9782266344661
