Qui est Jacqueline, celle que Blaise Pascal aime le plus au monde, si méconnue et pourtant si essentielle dans la vie et l'oeuvre de son génie de frère ? Une âme forte, un sacré tempérament, mais aussi une soeur soumise : elle soigne sans relâche son aîné en perpétuel défi contre lui-même, ce mathématicien austère, dans la lumière, quant elle, poétesse, charmante, dans l'effacement, renonce aux dons qui ont fait l'admiration de Corneille et de Richelieu. Le Grand Siècle pèse sur la destinée des femmes. Blaise ne peut pas se passer d'elle, elle ne peut pas se passer de Dieu. Ces deux êtres exceptionnels s'aiment mais se déchirent. Dans ce récit follement romanesque, Christine Orban lève le voile sur leur relation conflictuelle, fusionnelle, authentique. Soumise est le portrait captivant d'une obstinée en quête d'absolu. Claire Julliard, L'Obs. Christine Orban, avec audace et talent, se change en biographe le temps de mettre en scène cette femme ardente dans un roman vrai. Dominique Bona, Version Femina.