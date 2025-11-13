Le destin est incroyablement railleur : à la suite d'une étrange apocalypse maritime, Nathan Verdier compte parmi les rares survivants d'une humanité privée de ses terres, et son roman, dont aucun éditeur n'a voulu jusque-là, est le seul à être sauvé des eaux, au milieu des bouteilles vides et de quelques conserves. D'année en année, de siècle en siècle, ce texte miraculé, qui aurait dû finir dans les archives de la médiocrité, devient un objet d'escroquerie, de tentation, de passion et de culte. Avec Le Livre de Nathan, Nicolas Cartelet explore notre fascination presque sacrée pour l'écrit et le pouvoir de la fiction sur le monde. Un regard puissamment malicieux, parfois piquant, sur cette passion romanesque capable de transformer les rêves d'un écrivain en réalité.