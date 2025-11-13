La galaxie vue du sol

Gora est un simple rocher de l'espace profond, qui n'a aux yeux de l'Union Galactique qu'un attrait : cinq trous de ver y mènent. S'ils forment une autoroute intersidérale, Gora est aussi une aire de repos. L'établissement l'Auberge des Cinq-Sauts cherche à contenter tout voyageur passant sur l'aride planète. Lorsqu'une panne du réseau satellitaire empêche les clients présents de repartir, continuer d'assurer leur bien-être devient un vrai défi. Un roman charmant et chaleureux. Une merveille de science-fiction pleine de finesse, pour les inconditionnels comme pour les curieux. Publishers Weekly. Une histoire remplie de personnalités réconfortantes et de relations captivantes. Becky Chambers crée une fois de plus un décor spatial épique avec une approche détaillée et intime de ses habitants. Library Journal.