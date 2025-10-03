Calendrier 365 Mots croisés

Détendez-vous toute l'année avec une grille de mots croisés par jour ! Un calendrier avec des caractères plus gros et un format agrandi pour un meilleur confort de lecture, millésimé du 1er janvier au 31 décembre 2026. Trois niveaux de difficulté vous permettent d'accéder progressivement à des grilles de plus en plus complexes et de devenir un. e véritable expert. e ! Les solutions de chaque grilles se trouve au dos de leur fiche. Une nouvelle fabrication ! Un étui fourreau avec de l'argenté et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride millésimé de janvier à décembre 2026, 1 page par jour. Format 15 x 20 cm / 736 pages