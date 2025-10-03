Inscription
#Essais

Calendrier 365 Mots croisés

A préciser, Editions 365

ActuaLitté
Détendez-vous toute l'année avec une grille de mots croisés par jour ! Un calendrier avec des caractères plus gros et un format agrandi pour un meilleur confort de lecture, millésimé du 1er janvier au 31 décembre 2026. Trois niveaux de difficulté vous permettent d'accéder progressivement à des grilles de plus en plus complexes et de devenir un. e véritable expert. e ! Les solutions de chaque grilles se trouve au dos de leur fiche. Une nouvelle fabrication ! Un étui fourreau avec de l'argenté et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride millésimé de janvier à décembre 2026, 1 page par jour. Format 15 x 20 cm / 736 pages

Par A préciser, Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

A préciser, Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Calendrier 365 Mots croisés

A préciser, Editions 365

Paru le 03/10/2025

640 pages

Editions 365

16,99 €

ActuaLitté
9782383827344
© Notice établie par ORB
