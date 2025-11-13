Histoire des avocats de l'Antiquité à nos jours

La découverte du sens d'une profession qui remonte à l'Antiquité Des logographes grecs du IVe siècle av. J. -C. aux bouleversements liés à l'Intelligence artificielle, cet ouvrage retrace l'histoire d'une profession en constante mutation, celle d'avocat. Pétri d'une déontologie aux principes pluriséculaires, l'avocat a toujours été un peu plus que le seul défenseur des parties. Si la protection et la représentation du justiciable est, certes, au coeur de sa fonction, il est aussi, comme auxiliaire de justice, un acteur essentiel de la société et un collaborateur de la paix sociale. Du patricien soutien de la Cité romaine aux avocats " 2. 0 ", l'avocat est à la fois une figure juridique, politique, intellectuelle et économique, parfois même religieuse, du monde judiciaire et de la vie publique. Il en est de même pour les structures auxquelles l'avocat a pu appartenir ou appartient encore, que l'on évoque le premier collège d'avocats sous l'Empire romain, les corporations médiévales ou les barreaux modernes : les Ordres, parfois éclatés, souvent différents, sont tout à la fois des phares, des corps constitués et hiérarchisés, des unités politiques et des secours pour les citoyens. Il n'est dès lors pas étonnant que les avocats, seuls ou unifiés, aient marqué les siècles : de Cicéron à Robert Badinter en passant par les grandes figures médiévales, les parlementaires du Grand Siècle ou encore les résistants de l'époque de Vichy, l'histoire est marquée par les avocats, et les avocats restent marqués par l'histoire. Ce livre, très richement illustré, principalement à destination des professionnels du droit, des universitaires et des étudiants, propose tant une relecture historique de l'avocature qu'une mise en lumière de l'évolution des pratiques et d'une déontologie qui se veut unifiée malgré les soubresauts de l'histoire, interrogeant aussi les évolutions en cours dans une approche plus prospective. Pierre-Louis Boyer est maître de conférences en histoire du droit et des institutions, habilité à diriger des recherches en Droit, ancien doyen de la faculté de Droit, des sciences économiques et de gestion de l'université du Mans et ancien avocat. Spécialisé en histoire des professions judiciaires et de la procédure, ainsi qu'en éthique et en philosophie du droit, il est membre des laboratoires Thémis-UM (Le Mans), IODE (CNRS - Rennes 1) et CREC (Académie de Coëtquidan).