Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Georges le collectionneur désordonné

Pauline Ferrand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Georges adore observer la répétition des choses. Il n'est pas très à l'aise avec les gens, mais il aime collectionner toutes sortes d'objets ! Partage son quotidien atypique et découvre ses passions, aux noms plus rigolo les uns que les autres ! Tiens, d'ailleurs, sais-tu ce qu'est un conspersiophile, un légufrulabélophile, un calcéologiste, un bolophile ou un capéophile ? Eh bien, Georges est tout cela, et même plus encore ! Petit hic, il est doué pour collectionner, mais moins pour ranger... D'ailleurs, sauras-tu l'aider à retrouver son chapeau préféré ?

Par Pauline Ferrand
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Pauline Ferrand

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Georges le collectionneur désordonné par Pauline Ferrand

Commenter ce livre

 

Georges le collectionneur désordonné

Pauline Ferrand

Paru le 19/11/2025

48 pages

Grasset & Fasquelle

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246839460
9782246839460
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.