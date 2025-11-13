Georges le collectionneur désordonné

Georges adore observer la répétition des choses. Il n'est pas très à l'aise avec les gens, mais il aime collectionner toutes sortes d'objets ! Partage son quotidien atypique et découvre ses passions, aux noms plus rigolo les uns que les autres ! Tiens, d'ailleurs, sais-tu ce qu'est un conspersiophile, un légufrulabélophile, un calcéologiste, un bolophile ou un capéophile ? Eh bien, Georges est tout cela, et même plus encore ! Petit hic, il est doué pour collectionner, mais moins pour ranger... D'ailleurs, sauras-tu l'aider à retrouver son chapeau préféré ?