Mes 300 énigmes pour les Sherlock Holmes en herbe

300 jeux et énigmes pour plonger dans l'univers fascinant et énigmatique Sherlock Holmes ! Armé de ton crayon et de ta loupe, confronte-toi si tu l'oses à des exercices d'observation, des labyrinthes, des calculs et à plein d'autres défis qui feront travailler tes méninges et débusques les criminels ! Découvre à l'intérieur : - 300 énigmes, messages cryptés, rébus mystérieux, exercices d'observation, labyrinthes, calculs et plein d'autres défis pour faire travailler ses méninges et sa logique ! - Toutes les solutions détaillées à la fin de l'ouvrage Ecrit par Valérie et Laurence Cluzel A partir de 7 ans !