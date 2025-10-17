Inscription
#Essais

Les plus chouettes histoires de Petit Spirou

Tome, Janry

ActuaLitté
Que ce soit sa décision d'épouser sa prof de calcul, la naissance de la vocation de l'abbé Langélusse (qui, à choisir, aurait préféré cow-boy) ou le mystère du déménagement brutal de sa petite voisine Ludivine ? charmante gamine tout aussi rousse que lui ? suite à une brouille à mort entre les deux pères : quand le Petit Spirou, naïf mais bourré d'imagination, nous raconte de merveilleuses histoires pour expliquer le monde qui nous entoure, on a juste envie d'y croire et de se laisser bercer par ses récits pleins de surprises et d'émotion. Avec Dans tes rêves ! , ce sont les histoires tout en sensibilité et en émotion qui sont mises en avant plutôt que l'humour de la série. Une redécouverte !

Tome, Janry
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Tome, Janry

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

Les plus chouettes histoires de Petit Spirou

Tome, Janry

Paru le 17/10/2025

64 pages

Editions Dupuis

14,50 €

ActuaLitté
9782808510257
