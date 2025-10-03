Un homme aux plaisirs simples met en oeuvre une routine thérapeutique et monotone pour échapper au fardeau de son passé perturbé. Roman aussi bref qu'intense, Le Cimetière à Barnes s'ouvre sur un ton élégiaque pour doucement verser dans quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voix et intrigues s'entrecroisent, étroitement liées en une seule histoire qui se déploie autour d'un traducteur qui déménage de Londres à Paris, puis au Pays de Galles, théâtre d'un incendie inattendu. "L'un des meilleurs écrivains actuellement en activité". The Guardian Romancier, dramaturge et critique contemporain britannique, Gabriel Josipovici est né à Nice en 1940 de parents russo-italiens romano-lévantins, qui vécurent les années de guerre comme réfugiés juifs dans un village des Alpes. De 1945 à 1956, il vit en Egypte et fait ses études au Victoria College du Caire. En 1956, il émigre en Angleterre, où il vit actuellement. De 1963 à 1998, il enseigne à l'université du Sussex à Brighton. Il est l'auteur d'une trentaine de livres.