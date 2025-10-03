Inscription
#Roman étranger

Moo Pak

Bernard Hoepffner, Gabriel Josipovici

ActuaLitté
Au cours de leurs marches incessantes à travers parcs et rues de Londres, Jack Toledano raconte à son ami Damien Anderson qu'il travaille depuis des années sur Moo Pak, magnum opus dont il échoue à produire ne serait-ce qu'une ligne. Un paradoxe qui n'est que l'une des nombreuses ironies de ce roman dont le thème central est le langage lui-même, symboliquement exprimé au travers de Moor Park, manoir qui au fil du temps a abrité Jonathan Swift, un asile d'aliénés, un centre de décodage durant la Deuxième Guerre mondiale, un institut dédié à l'étude du langage chez les primates et, pour finir, une école où un jeune illettré s'efforce d'écrire "l'istoir de Moo Pak" . Monologue d'un seul paragraphe et palimpseste virtuose, Moo Pak passe en revue les thèmes qui ont toujours préoccupé Gabriel Josipovici. Un livre conduit avec brio, légèreté et fluidité. Romancier, dramaturge et critique contemporain britannique, Gabriel Josipovici est né à Nice en 1940 de parents qui vivent les années de guerre comme réfugiés juifs dans un village des Alpes. De 1945 à 1956, il vit en Egypte et fait ses études au Victoria College du Caire. En 1956, il émigre en Angleterre, où il vit actuellement. Il poursuit son éducation au Saint Edmund Hall d'Oxford. De 1963 à 1998, il enseigne à l'université du Sussex à Brighton. Son oeuvre comprend une douzaine de romans.

Par Bernard Hoepffner, Gabriel Josipovici
Chez Quidam Editeur

|

Auteur

Bernard Hoepffner, Gabriel Josipovici

Editeur

Quidam Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

Moo Pak

Gabriel Josipovici trad. Bernard Hoepffner

Paru le 03/10/2025

228 pages

Quidam Editeur

8,80 €

9782374914220
