All the Lost Souls

Des secrets bien gardés, des créatures ennemies, un amour impossible... Entre thriller et romance, le deuxième volet d'une urban fantasy ensorcelante. Une enquête sur les tensions entre sorcières et loups-garous dans les monts du Jura ? Voilà qui ressemble à une punition pour Oren et Sauge, après leur première enquête brillamment résolue dans le monde d'En Bas. Cet exil recèle pourtant d'étranges découvertes : les traces d'une magie ancienne, une malédiction touchant les loups-garous et un brouillard maléfique qui dévore tout sur son passage... Dans ce climat d'épouvante, leur attirance mutuelle devient irrésistible. Mais comment s'aimer quand l'un est voué à mourir et l'autre à l'éternité ?