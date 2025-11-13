Inscription
#Imaginaire

All the Lost Souls

Amie Jordan, Amy Jordan, Vanessa Rubio-Barreau

ActuaLitté
Des secrets bien gardés, des créatures ennemies, un amour impossible... Entre thriller et romance, le deuxième volet d'une urban fantasy ensorcelante. Une enquête sur les tensions entre sorcières et loups-garous dans les monts du Jura ? Voilà qui ressemble à une punition pour Oren et Sauge, après leur première enquête brillamment résolue dans le monde d'En Bas. Cet exil recèle pourtant d'étranges découvertes : les traces d'une magie ancienne, une malédiction touchant les loups-garous et un brouillard maléfique qui dévore tout sur son passage... Dans ce climat d'épouvante, leur attirance mutuelle devient irrésistible. Mais comment s'aimer quand l'un est voué à mourir et l'autre à l'éternité ?

Par Amie Jordan, Amy Jordan, Vanessa Rubio-Barreau
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Amie Jordan, Amy Jordan, Vanessa Rubio-Barreau

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes fantastiques

All the Lost Souls

Amie Jordan, Amy Jordan trad. Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 13/11/2025

352 pages

Editions Gallimard

19,90 €

ActuaLitté
9782075210607
