Agenda du jardinier

L'agenda présente : - Calendrier 2026 avec jours fériés, phases de la lune et vacances scolaires. - Jardiner avec la lune avec des explications. - 12 ouvertures, 1 par mois avec à chaque fois 1 photo et un court texte. - Une double-page par semaine. - Ephéméride avec les 7 jours de la semaine : fêtes, heures de lever et coucher du soleil, repères pour jardiner avec la lune - Une citation en lien avec le jardin, un jour de la semaine. - Le conseil ou l'astuce de la semaine. - Les gestes de la semaine au au potager et au verger. - Portrait d'une variété ç découvrir (fleur, arbuste, légume ou fruit) : texte, infos pratiques et photo. - Présentation d'un lieu à découvrir pour la biodiversité - Calendrier des semis, plantations et récoltes au potager. - Calendrier 2027.