À 20000 lieues de la Carotte Bleue

Sébastien Telleschi

ActuaLitté
Sur ordre royal, l'éminent professeur Lapinenbrock a pour mission de remettre la patte sur la Carotte Bleue, une carotte mythique fortuitement disparue depuis des siècles. Pour cela, il réunit les esprits les plus grands, les corps les plus robustes et les coeurs les plus valeureux de tout le royaumes. A 20 000 lieues sous les mers, au centre de la Terre ou propulsée dans les airs, cette équipe de choc bravera tous les dangers jusqu'à tenter un tour du monde en 80 jours ! Pour que le plaisir de lecture soit complet, 7 carottes bleues sont malicieusement cachées dans chacun des chapitres... La quête de la Carotte Bleue ne fait que commencer !

Par Sébastien Telleschi
Chez Little Urban

Auteur

Sébastien Telleschi

Editeur

Little Urban

Genre

Autres éditeurs (K à O)

À 20000 lieues de la Carotte Bleue

Sébastien Telleschi

Paru le 03/10/2025

80 pages

Little Urban

25,00 €

ActuaLitté
9782374085708
© Notice établie par ORB
