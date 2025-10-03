À 20000 lieues de la Carotte Bleue

Sur ordre royal, l'éminent professeur Lapinenbrock a pour mission de remettre la patte sur la Carotte Bleue, une carotte mythique fortuitement disparue depuis des siècles. Pour cela, il réunit les esprits les plus grands, les corps les plus robustes et les coeurs les plus valeureux de tout le royaumes. A 20 000 lieues sous les mers, au centre de la Terre ou propulsée dans les airs, cette équipe de choc bravera tous les dangers jusqu'à tenter un tour du monde en 80 jours ! Pour que le plaisir de lecture soit complet, 7 carottes bleues sont malicieusement cachées dans chacun des chapitres... La quête de la Carotte Bleue ne fait que commencer !