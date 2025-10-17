Conseils, recettes et remèdes naturels de sainte Hildegarde

Loin des potions de sorcières, ce livre pratique et grand public dévoile de nombreux secrets de sainte Hildegarde de Bingen pour prendre soin de son corps mais aussi de son âme dans une vision holistique et chrétienne. Céréales, légumes, fruits, plantes aromatiques... et beaucoup d'autres encore vous révélerons leurs vertus cachées et la meilleure manière de les mettre à profit, notamment à travers des remèdes faciles à fabriquer soi-même et des recettes aussi originales que délicieuses.