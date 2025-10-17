Inscription
Conseils, recettes et remèdes naturels de sainte Hildegarde

Emmanuelle Philipponnat

ActuaLitté
Loin des potions de sorcières, ce livre pratique et grand public dévoile de nombreux secrets de sainte Hildegarde de Bingen pour prendre soin de son corps mais aussi de son âme dans une vision holistique et chrétienne. Céréales, légumes, fruits, plantes aromatiques... et beaucoup d'autres encore vous révélerons leurs vertus cachées et la meilleure manière de les mettre à profit, notamment à travers des remèdes faciles à fabriquer soi-même et des recettes aussi originales que délicieuses.

Par Emmanuelle Philipponnat
Chez Mame

|

Auteur

Emmanuelle Philipponnat

Editeur

Mame

Genre

Naturothérapie

Conseils, recettes et remèdes naturels de sainte Hildegarde

Emmanuelle Philipponnat

Paru le 17/10/2025

176 pages

Mame

22,90 €

ActuaLitté
9782728937325
