L'appel de la forêt

Embarquez sur les fabuleuses traversées des chercheurs d'or ! Buck est un chien de ville habitué au confort d'une grande maison et à l'affection de ses maîtres, jusqu'au jour où il est vendu à un chercheur d'or comme chien de traîneau. Très vite, son quotidien change. Il découvre la faim, le froid, la fatigue et la loi du plus fort. Mais Buck semble peu à peu se fondre naturellement dans ces grandes étendues glaciales, jusqu'à s'imposer avec autorité comme chef puissant. Quel secret cache cette déconcertante facilité à s'adapter à cet environnement pourtant hostile et étranger ? Une nouvelle édition originale et illustrée pour redécouvrir ce grand classique de la littérature américaine.