#Roman jeunesse

L'appel de la forêt

Jack London, Alisha Monnin, Costa Cyla

Embarquez sur les fabuleuses traversées des chercheurs d'or ! Buck est un chien de ville habitué au confort d'une grande maison et à l'affection de ses maîtres, jusqu'au jour où il est vendu à un chercheur d'or comme chien de traîneau. Très vite, son quotidien change. Il découvre la faim, le froid, la fatigue et la loi du plus fort. Mais Buck semble peu à peu se fondre naturellement dans ces grandes étendues glaciales, jusqu'à s'imposer avec autorité comme chef puissant. Quel secret cache cette déconcertante facilité à s'adapter à cet environnement pourtant hostile et étranger ? Une nouvelle édition originale et illustrée pour redécouvrir ce grand classique de la littérature américaine.

Par Jack London, Alisha Monnin, Costa Cyla
Chez Mame

Auteur

Jack London, Alisha Monnin, Costa Cyla

Editeur

Mame

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

L'appel de la forêt

Jack London, Alisha Monnin

Paru le 17/10/2025

136 pages

Mame

17,90 €

9782728937271
© Notice établie par ORB
