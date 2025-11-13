Inscription
#Beaux livres

Bridgerton

Pauline Capmas-Delarue

Chère lectrice... Dans la haute société londonienne, il y a les robes, les potins, les fleurs, les amours, les bals, le tea time, l'étiquette... en somme, tout un monde de raffinement et de distinction. Grâce à ce recueil plein d'images, de stickers, de beaux papiers à découper, de recettes, d'anecdotes sur vos personnages préférés et bien plus encore, l'univers des Bridgerton n'aura plus de secret pour vous ! A vous de jouer, coller, découper pour créer et décorer votre "so British" album Bridgerton.

Par Pauline Capmas-Delarue
Chez Larousse



Auteur

Pauline Capmas-Delarue

Editeur

Larousse

Genre

Scrapbooking

Commenter ce livre

 

Bridgerton

Pauline Capmas-Delarue

Paru le 13/11/2025

192 pages

Larousse

22,99 €

ActuaLitté
9782036070684
