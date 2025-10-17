Que peut la police ?

Avec 107 décès enregistrés en garde à vue ou lors d'interventions entre 2020 et 2022, la France affiche le plus lourd bilan de l'UE. Dans les manifestations et au quotidien, les violences policières sont de plus en plus fréquentes et le maintien de l'ordre de plus en plus brutal. Dans le même temps, la police s'épuise : 14,3 millions d'heures supplémentaires impayées, 10 800 départs en 2022, 27 suicides en 2024. On assiste à une fracture sécuritaire et à une crise de l'institution policière, qui peine autant à protéger les citoyen·nes qu'à redonner du sens à ses missions. Cette évolution ne relève pas d'un accident mais d'une orientation politique assumée et installée à coup de réformes. Une police au service des citoyen·nes est-elle encore possible ? Comment reconstruire la confiance ? Comment concilier sécurité et respect des droits ? Anthony Caillé tente de répondre à ces questions, sans opposer police et citoyen·nes, mais en interrogeant les tensions de l'institution, les perspectives de réformes et les conditions d'une police réellement au service de tous et toutes. La police peut et doit changer : pour ne plus être instrumentalisée par des politiques sécuritaires ni perçue comme une menace par la population, pour être capable de réconcilier République et libertés.