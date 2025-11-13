Final Offer

Cal Kane a vu sa carrière de hockey s'effondrer après une blessure. Depuis, il tente de se reconstruire, malgré sa dépendance aux médicaments et à l'alcool. Mais une dernière condition, imposée par son grand-père pour toucher son héritage, vient bouleverser ses plans : passer l'été à Lake Wisteria, dans la maison de son enfance, avant de la vendre. A son arrivée, il découvre qu'Alana Castillo y vit déjà. La femme qu'il a aimée, trahie... et qui refuse désormais de le laisser entrer dans sa vie. Enseignante et mère d'une petite fille, Alana rêve d'ouvrir sa propre pâtisserie. Elle n'a pas besoin d'un homme revenu avec ses excuses et ses regrets. Et encore moins de partager avec lui la maison qu'elle considère comme son refuge. Pourtant, cet été, Cal et Alana vont bel et bien devoir cohabiter. Et affronter ce qu'ils ont tenté d'oublier : les blessures du passé, les promesses brisées, et ces sentiments qui n'ont jamais vraiment disparu.