#Beaux livres

Engramme

Julien Molland, Adrien Chacon

La lecture est une technique dont les compétences s'acquièrent par un long apprentissage. Il s'agit de se tracer des cheminements neuronaux afin de reconnaître efficacement des signes et d'en extraire un message. "Engramme" est un recueil de poèmes graphiques se jouant des voies de la lecture. Chaque page invite à mettre en doute nos habitudes et à rejouer l'énigme d'une écriture inconnue pour finalement découvrir ou redécouvrir le bonheur de cueillir le sens parmi les étendues de lettres.

Chez Première Pression à Froid

Auteur

Julien Molland, Adrien Chacon

Editeur

Première Pression à Froid

Genre

Monographies

Engramme

Julien Molland, Adrien Chacon

Paru le 13/11/2025

48 pages

Première Pression à Froid

15,00 €

9791090890114
