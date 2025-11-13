La lecture est une technique dont les compétences s'acquièrent par un long apprentissage. Il s'agit de se tracer des cheminements neuronaux afin de reconnaître efficacement des signes et d'en extraire un message. "Engramme" est un recueil de poèmes graphiques se jouant des voies de la lecture. Chaque page invite à mettre en doute nos habitudes et à rejouer l'énigme d'une écriture inconnue pour finalement découvrir ou redécouvrir le bonheur de cueillir le sens parmi les étendues de lettres.