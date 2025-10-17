Mues doit sa naissance à l'existence d'un premier livre dont la réalisation a laissé des chutes, des reliquats, à la manière d'éclats : contre formes, pochoirs, incisions, découpures. Tous ces morceaux de feuilles, ces restes, ces bribes, ces tentatives, comme des peaux mortes, étaient bientôt à joncher la table et le sol. Parmi toutes ces reliques pouvaient parfois se faire sensibles des possibilités, des potentialités, éventuellement quelques miracles, qui n'avaient pas pu ou su trouver place dans le premier livre. Toutefois, ces rebuts, ces dépouilles, ces vestiges, remisés en désordre dans une chemise qui s'épaississait inexorablement, ont fini par former un ensemble, une collection de formes et de couleurs qui pouvaient bientôt constituer le matériau premier de la création d'un second livre. Le voici. Son titre est Mues.