Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mues

Juliette Binet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mues doit sa naissance à l'existence d'un premier livre dont la réalisation a laissé des chutes, des reliquats, à la manière d'éclats : contre formes, pochoirs, incisions, découpures. Tous ces morceaux de feuilles, ces restes, ces bribes, ces tentatives, comme des peaux mortes, étaient bientôt à joncher la table et le sol. Parmi toutes ces reliques pouvaient parfois se faire sensibles des possibilités, des potentialités, éventuellement quelques miracles, qui n'avaient pas pu ou su trouver place dans le premier livre. Toutefois, ces rebuts, ces dépouilles, ces vestiges, remisés en désordre dans une chemise qui s'épaississait inexorablement, ont fini par former un ensemble, une collection de formes et de couleurs qui pouvaient bientôt constituer le matériau premier de la création d'un second livre. Le voici. Son titre est Mues.

Par Juliette Binet
Chez Editions Marguerite Waknine

|

Auteur

Juliette Binet

Editeur

Editions Marguerite Waknine

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mues par Juliette Binet

Commenter ce livre

 

Mues

Juliette Binet

Paru le 17/10/2025

60 pages

Editions Marguerite Waknine

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493282736
9782493282736
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.