Après avoir écrit Rome restaurée qui traitait de la topographie de l'Vrbs, Flavio Biondo (1392-1463), premier "encyclopédiste" parmi les modernes, réactualise le projet de Varron : ainsi, l'ambition de l'auteur de la Rome triomphante (1459) est rien moins que la constitution d'un savoir complet sur l'Antiquité. Dix livres illustrent ce projet : les livres I et II sont consacrés à la religion romaine, les livres III, IV et V à l'administration des affaires publiques ; un troisième ensemble (livres VI et VII) concerne le fonctionnement de l'armée romaine et les grandes victoires de l'histoire de Rome ; on s'accorde généralement à regrouper dans une quatrième partie les livres VIII et IX consacrés aux structures de la vie privée même si l'on peut considérer que les modes vestimentaires et les choix esthétiques en matière de coiffure, de bijoux et d'ornementation des bâtiments ne concernent pas que la famille au sens restreint. Il est d'ailleurs frappant que ce livre prépare la description de la pompa qui accompagne le triomphe des empereurs et les processions pontificales. Le livre X consacré aux triomphes de Rome constitue à lui seul la cinquième et dernière partie. Le choix de réunir dans ce volume final les livres IX et X de Rome triomphante, le premier dédié à la vie privée des Romains, le second culminant dans la présentation "aux regards , et aux esprits" d'une vision de "la Ville de Rome florissante et triomphante telle que souhaitait la voir saint Augustin" permet de saisir les lignes de force qui confèrent à l'immensum opus de Biondo la dynamique d'un ensemble qui intègre une somme sur les institutions et les antiquités romaines dans la perspective ontologique d'un triomphe idéal et virtuel.