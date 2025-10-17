Inscription
#Comics

Ash VS. The Monsters

James Kuhoric, Kevin Sharpe, Fernando Blanco

Dracula s'empare du Necronomicon pour plonger New York dans les ténèbres. Mais Ash n'a pas dit son dernier mot, et il s'allie avec la fille de ce dernier, Eva, et le monstre de Frankenstein pour affronter le comte Dracula et son armée de vampires, de loups-garous et de momies. Ce dernier tome de la première série Army of Darkness, qui sert de prologue à l'album "Ash VS. Marvel Zombies", se termine sur le double épisode "la mort d'Ash" ! Tout un programme !

James Kuhoric, Kevin Sharpe, Fernando Blanco
Editions Réflexions

Auteur

James Kuhoric, Kevin Sharpe, Fernando Blanco

Editeur

Editions Réflexions

Genre

Comics divers

Ash VS. The Monsters

James Kuhoric, Kevin Sharpe

31/10/2025

160 pages

Editions Réflexions

18,00 €

9782493258502
