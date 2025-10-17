Ash VS. The Monsters

Dracula s'empare du Necronomicon pour plonger New York dans les ténèbres. Mais Ash n'a pas dit son dernier mot, et il s'allie avec la fille de ce dernier, Eva, et le monstre de Frankenstein pour affronter le comte Dracula et son armée de vampires, de loups-garous et de momies. Ce dernier tome de la première série Army of Darkness, qui sert de prologue à l'album "Ash VS. Marvel Zombies", se termine sur le double épisode "la mort d'Ash" ! Tout un programme !