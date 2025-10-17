Big Pool de Chris Harnan est un objet de foisonnement, détonnant comme les grandes explosions qui forment des univers, faisant exister sans concession leur physique, leurs règles et leur chaos. Chaque constellation d'images se retrouve liée par une alchimie qui ne connaît pas de limites. Ni dans la liberté de leur composition, ni dans les ruptures qui les séparent. La vibrance des couleurs, retranscrite sur le papier avec grand soin pour en valoriser le caractère fondamental, cohabite avec des parties en noir et blanc qui se dépouillent de tout effet de séduction, dans un vaste labyrinthe formel, introspectif et impitoyable. C'est certainement tout cela qui nous enveloppe d'un sentiment d'inspiration oxygénante, qui provoque la furieuse envie, nous aussi, de nous libérer de toute règle pour inventer les nôtres. Qui nous invite à voyager aux confins de l'univers, pour plonger la tête la première dans la Big Pool.