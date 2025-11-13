Inscription
#Essais

Bases de statues en contexte

Rachel Nouet

Loin d'être de simples supports, les bases constituent un objet d'étude fécond pour l'épigraphique, l'architecture ou la sculpture ; mais la base en tant que telle, du fait de son statut complexe et de la diversité des approches disciplinaires possibles, n'avait encore jamais fait l'objet d'un bilan méthodologique complet. Dans ce volume, on se propose de dresser un état des lieux et de faire valoir les perspectives ouvertes par l'élargissement du regard qui s'est opéré dans la recherche récente. Au fil des pages, le lecteur pourra nourrir et approfondir sa réflexion autour de trois niveaux d'analyse. Le premier axe, méthodologique, est centré sur les bases elles-mêmes comme objets archéologiques : il s'agit de faire le point sur les différents aspects à prendre en considération pour comprendre un monument dans sa globalité. Le deuxième axe s'intéresse à la base comme contexte pour l'oeuvre sculptée : il s'agit d'analyser les modalités de réalisation de la base destinées à mettre en valeur voire à construire l'oeuvre comme telle, et de comprendre ce que les bases conservées peuvent nous apporter sur les figures perdues. Enfin, le dernier axe étudie les bases dans leur rapport à leur environnement immédiat, notamment les autres monuments et bâtiments qui les entourent, mais aussi plus largement les espaces dans lesquels elles s'insèrent. L'ambition de ce volume est ainsi de laisser voir les récentes évolutions d'un domaine d'étude en plein essor, en mettant en lumière que la base est un objet archéologique très riche, à la fois digne d'être étudié pour lui-même et susceptible d'apporter de nombreuses informations matérielles et historiques.

Chez PU Rennes

PU Rennes

Histoire antique

Paru le 27/11/2025

32,00 €

9791041305162
