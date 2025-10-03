Inscription
#Beaux livres

Jolis motifs d'hiver

Pauline Amelin

Bienvenue dans l'univers Simple & Cosy, un monde tout doux à mettre en couleurs ! Une collection de livres de dessins aux lignes souples, contours épais et aux formes simples. Des ambiances rassurantes et des bulles cocooning pour des moments de relaxation et de créativité ! Avec un papier spécial dessin et un rabat arrière pour un rendu de qualité. Un assortiment de motifs hivernaux aussi mignons que variés qui vous invite à une pause créative réconfortante. Prenez vos feutres ou vos crayons, installez-vous confortablement et laissez libre cours à votre imagination !

Par Pauline Amelin
Chez Fleurus

Auteur

Pauline Amelin

Editeur

Fleurus

Genre

Coloriages adultes

Jolis motifs d'hiver

Pauline Amelin

Paru le 03/10/2025

64 pages

Fleurus

8,99 €

Scannez le code barre 9782215199229
9782215199229
