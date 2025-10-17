Inscription
Paris défraichi, Paris décati

Didier Serplet

ActuaLitté
ARGUMENTAIRE Ce livre présente une sélection de plus de 200 photographies prises par Didier Serplet au hasard de ses promenades dans la capitale. Espèce rare de "cantonnier des arts" , l'artiste capture les détails de porte, bouches d'égout, vieux compteur à gaz, plaques promotionnelles... Autant d'éléments parisiens, solitaires, piétinés, abîmés et abandonnés qui témoignent, pour les rêveurs et les flâneurs, d'un Paris oublié mais toujours présent.

Par Didier Serplet
Chez Archives d'architecture moderne

Auteur

Didier Serplet

Editeur

Archives d'architecture moderne

Genre

Architecture régionale

Paris défraichi, Paris décati

Didier Serplet

Paru le 17/10/2025

192 pages

Archives d'architecture moderne

19,00 €

9782488271004
