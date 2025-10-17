Paris défraichi, Paris décati

ARGUMENTAIRE Ce livre présente une sélection de plus de 200 photographies prises par Didier Serplet au hasard de ses promenades dans la capitale. Espèce rare de "cantonnier des arts" , l'artiste capture les détails de porte, bouches d'égout, vieux compteur à gaz, plaques promotionnelles... Autant d'éléments parisiens, solitaires, piétinés, abîmés et abandonnés qui témoignent, pour les rêveurs et les flâneurs, d'un Paris oublié mais toujours présent.
Par
Didier Serplet Chez
Archives d'architecture moderne
