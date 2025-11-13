Inscription
#Polar

La mort à nu

Isabelle Maillet, Simon Beckett

ActuaLitté
Manham, village paisible du Norfolk, est sous le choc. On vient de retrouver le cadavre d'une femme près d'un marécage, le corps dévoré par les larves. Quand un second corps est découvert, il est urgent pour David Hunter, médecin et anthropologue médico-légal récemment installé dans la région, de faire parler les cadavres. Avant que le tueur ne récidive... De nouveau disponible en poche, la 1re enquête de David Hunter, adaptée en série par Paramount+ LE CORPS HUMAIN COMMENCE A SE DECOMPOSER ENVIRON VINGT-QUATRE HEURES APRES LA MORT... Manham, village paisible du Norfolk, est sous le choc. On vient de retrouver le corps d'une femme dévoré par les larves près d'un marécage. Cette Londonienne aurait-elle été victime de l'hostilité des villageois à l'égard des " étrangers " ? Quand le cadavre mutilé d'une autre femme est découvert, la police fait appel à David Hunter, médecin et anthropologue médico-légal récemment installé dans la région pour oublier la mort de sa femme et de sa fille. Hunter doit faire parler les cadavres. Avant que le tueur ne récidive... Avant que lui-même ne soit accusé de ces crimes... Les romans de Simon Beckett, traduits en 29 langues, se sont vendus à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde. En Allemagne, chacune de ses nouveautés se classe n° 1 sur la liste des meilleures ventes du Spiegel. " L'intrigue est servie par une écriture brillante et des personnages incarnés... Une histoire haletante et terrifiante. " The Times

Par Isabelle Maillet, Simon Beckett
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Isabelle Maillet, Simon Beckett

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur La mort à nu par Isabelle Maillet, Simon Beckett

Commenter ce livre

 

La mort à nu

Simon Beckett trad. Isabelle Maillet

Paru le 13/11/2025

392 pages

Archipoche Editions

9,95 €

ActuaLitté
9791039205917
© Notice établie par ORB
