Mon coffret multi-activités fantasy dreams

Fleurus, Xxx

Le coffret multi-activités pour plonger dans l'univers magique de Fantasy Dreams ! Toutes les activités créatives préférées des enfants réunies pour des heures d'amusement : coloriages, cartes à gratter, perles à eau, plastique fou phosphorescent, stickers à strasser... Dans ce coffret : - 1 kit pour créer 3 créatures en perles à eau avec 230 perles à eau, 1 grille, 1 pince et 1 spray - 1 kit pour strasser 6 stickers dont 700 pixel strass, 6 stickers, 1 stylet, 1 coupelle et 1 carré de cire - 2 planches de plastique fou phosphorescent prédécoupées et prédessinées à colorier - 5 cartes à gratter avec 1 stylet en bois - 5 tableaux à colorier - 50 joyaux autocollants pour décorer ses créations - 1 planche de tatouages éphémères - 1 livret d'utilisation

Par Fleurus, Xxx
Chez Fleurus

Auteur

Fleurus, Xxx

Editeur

Fleurus

Genre

Bricolage et création

Mon coffret multi-activités fantasy dreams

Fleurus, Xxx

Paru le 03/10/2025

Fleurus

14,99 €

9782215198840
