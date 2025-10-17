Inscription
#Essais

Les musulmans dans la ville

Bartolomeo Conti

ActuaLitté
En France, l'islam est de plus en plus associé à l'idée de menace, et la catégorie "musulmane" tend à regrouper diverses formes d'altérité souvent présentée comme inquiétante. Cette dynamique est particulièrement exacerbée dans la ville de Nice, où l'image d'un "islam à problèmes" et de musulmans incapables de se faire entendre se reflète dans une idée largement partagée d'immobilisme, qui relègue les musulmans au statut de citoyens de seconde zone. Cette imposition d'une vision essentialiste porte atteinte à l'auto-perception des "musulmans" , pris entre une attitude de victimisation et une image dégradante d'eux-mêmes, les amenant finalement à se percevoir à travers les lunettes déformantes de l'altérité. Dans ce contexte fortement polarisé, l'ambition de ce livre est d'identifier et de nommer le "sens du mouvement" , ce sentiment d'avancer, qui permet de dépasser les assignations et la polarisation qui caractérisent le niveau national et, encore plus, le contexte local. L'auteur interroge les risques qu'une société fracturée fait peser sur les générations futures.

Par Bartolomeo Conti
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Bartolomeo Conti

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Sociologie urbaine

Les musulmans dans la ville

Bartolomeo Conti

Paru le 17/10/2025

216 pages

Editions Le Bord de l'eau

20,00 €

ActuaLitté
9782385191924
© Notice établie par ORB
