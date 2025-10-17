Les musulmans dans la ville

En France, l'islam est de plus en plus associé à l'idée de menace, et la catégorie "musulmane" tend à regrouper diverses formes d'altérité souvent présentée comme inquiétante. Cette dynamique est particulièrement exacerbée dans la ville de Nice, où l'image d'un "islam à problèmes" et de musulmans incapables de se faire entendre se reflète dans une idée largement partagée d'immobilisme, qui relègue les musulmans au statut de citoyens de seconde zone. Cette imposition d'une vision essentialiste porte atteinte à l'auto-perception des "musulmans" , pris entre une attitude de victimisation et une image dégradante d'eux-mêmes, les amenant finalement à se percevoir à travers les lunettes déformantes de l'altérité. Dans ce contexte fortement polarisé, l'ambition de ce livre est d'identifier et de nommer le "sens du mouvement" , ce sentiment d'avancer, qui permet de dépasser les assignations et la polarisation qui caractérisent le niveau national et, encore plus, le contexte local. L'auteur interroge les risques qu'une société fracturée fait peser sur les générations futures.