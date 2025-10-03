Inscription
#Album jeunesse

Les quatre saisons

Isabel Aniel

ActuaLitté
Un voyage sonore au fil des saisons pour faire découvrir aux petits le bonheur d'écouter les oiseaux chanter au printemps, d'admirer les moutons qui font tinter leur cloche dans les prés l'été, d'entendre la musique de la pluie en automne, d'écouter le chat qui miaule de plaisir à côté de la cheminée l'hiver... 10 puces sonores pour entendre les sons de la nature, 10 puces sonores pour écouter des bruits d'animaux et une vingt-unième puce sonore pour découvrir des extraits des Quatre Saisons de Vivaldi !

Par Isabel Aniel
Chez Fleurus

Auteur

Isabel Aniel

Editeur

Fleurus

Genre

Tout-carton

Les quatre saisons

Isabel Aniel

Paru le 03/10/2025

20 pages

Fleurus

21,95 €

ActuaLitté
9782215195900
© Notice établie par ORB
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.