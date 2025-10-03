Les quatre saisons

Un voyage sonore au fil des saisons pour faire découvrir aux petits le bonheur d'écouter les oiseaux chanter au printemps, d'admirer les moutons qui font tinter leur cloche dans les prés l'été, d'entendre la musique de la pluie en automne, d'écouter le chat qui miaule de plaisir à côté de la cheminée l'hiver... 10 puces sonores pour entendre les sons de la nature, 10 puces sonores pour écouter des bruits d'animaux et une vingt-unième puce sonore pour découvrir des extraits des Quatre Saisons de Vivaldi !