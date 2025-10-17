Blackjack Tome 8

Inscription
Black Jack, chirurgien sans diplôme qui opère dans la clandestinité et qui demande des sommes astronomiques pour ses interventions, est un personnage ténébreux et hors-la-loi. Il passe sa vie à sauver celle des autres. En revanche, la société médicale refuse de l'admettre comme médecin. Ils nient même son existence. Black Jack pratique tranquillement dans sa petite clinique avec son assistante Pinoko, qu'il a volontairement sauvé auparavant. Des patients, diagnostiqués avec des maladies rares, lui rendent visite avec espoir d'être enfin soignés, quelques soient les circonstances morales. Cette édition de luxe sort à l'occasion du 50eme anniversaire de la série (1973-2023).

Chez Isan Manga

Auteur

Osamu Tezuka, Tezuka Osamu

Editeur

Isan Manga

Genre

Seinen/Homme

Paru le 17/10/2025

320 pages

Isan Manga

30,00 €

Scannez le code barre 9782384140404
9782384140404
© Notice établie par ORB
