Le Paradoxe de l'Abondance

Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux

Le journaliste Hugo Clément enquête sur l'industrialisation de l'agriculture et ses conséquences pour l'environnement et notre santé. Nous n'avons jamais produit autant de nourriture et, pourtant, nous sommes en train de détruire le fragile équilibre qui permet de nous nourrir. Sols surexploités, eaux dégradées, pollution chimique, qualité sacrifiée... L'abondance de nourriture repose aujourd'hui sur la destruction de la Nature, donc sur la disparition de nos moyens de subsistance. Quel paradoxe ! Le paradoxe de l'abondance est à la fois une investigation dans les coulisses de l'agro-industrie, une mise en perspective historique et un carnet de solutions. Hugo Clément identifie des pistes pour sortir de ce cercle vicieux et met en lumière des paysans qui nous montrent la voie pour construire un système alimentaire durable.

Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux
Dargaud

Auteur

Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

Le Paradoxe de l'Abondance

Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux

Paru le 03/10/2025

160 pages

Dargaud

22,95 €

9782205214765
© Notice établie par ORB
