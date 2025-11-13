Inscription
#Roman francophone

Rival

L.j. Shen, L. J. Shen, Tiphaine Scheuer

ActuaLitté
Entre le devoir et l'amour, que choisir ? Arya est une publicitaire en pleine ascension, dont le père bien-aimé est l'un des principaux clients. Lorsque ce dernier est poursuivi en justice par un ancien employé, elle entreprend de prouver qu'il n'est pas le monstre qu'on l'accuse d'être. Elle a un plan d'attaque précis, calibré, et ne laissera rien ni personne se mettre en travers de son chemin. Seulement, elle ne s'attendait pas à l'adversaire qui s'oppose à elle. Christian Miller est avocat, charmant, ambitieux et diablement beau. Surtout, il est déterminé à détruire le nom de son père. Et pourtant, Arya retrouve au fond de son regard le premier garçon qu'elle a aimé, embrassé, et qui lui a été arraché. Est-il vraiment perdu à tout jamais ? Et surtout, ont-ils la moindre chance d'abattre les barrières, les secrets et les rancoeurs qui lui opposent ? A propos de l'autrice : L. J. Shen s'est imposée dès son tout premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult - un succès confirmé dès la parution de Vicious qui s'est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.

Par L.j. Shen, L. J. Shen, Tiphaine Scheuer
Chez HarperCollins France

|

Auteur

L.j. Shen, L. J. Shen, Tiphaine Scheuer

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Rival

L.j. Shen, L. J. Shen trad. Tiphaine Scheuer

Paru le 13/11/2025

396 pages

HarperCollins France

18,50 €

9791033922209
