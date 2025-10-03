Inscription
Couple

Nora Hamzawi

Nora Hamzawi met en scène son personnage névrosé et attachant de quarantenaire, en couple depuis longtemps, dans une succession de saynètes drôlissimes qui racontent le quotidien de sa vie conjugale. C'est l'occasion de partager avec le lecteur 60 histoires finement observées où il sera question de désir, de dinde et de chapon, de t-shirts blancs, de maison de campagne, de vernis à ongle, de belle-mère et de rêves érotiques. Avec elle, on s'amuse de situations que nous connaissons tous pour mieux rire de nos doutes. Nora est entourée d'un casting d'exception, avec entre autres Josiane Balasko, Augustin Trapenard, Eddy de Pretto, Hakim Jemili, Antoine Reinartz, Jeanne Balibar, ou Lison Daniel.

Par Nora Hamzawi
Chez Seuil

Auteur

Nora Hamzawi

Editeur

Seuil

Genre

Divers

Couple

Nora Hamzawi

Paru le 03/10/2025

112 pages

Seuil

20,90 €

9782021563283
