Nora Hamzawi met en scène son personnage névrosé et attachant de quarantenaire, en couple depuis longtemps, dans une succession de saynètes drôlissimes qui racontent le quotidien de sa vie conjugale. C'est l'occasion de partager avec le lecteur 60 histoires finement observées où il sera question de désir, de dinde et de chapon, de t-shirts blancs, de maison de campagne, de vernis à ongle, de belle-mère et de rêves érotiques. Avec elle, on s'amuse de situations que nous connaissons tous pour mieux rire de nos doutes. Nora est entourée d'un casting d'exception, avec entre autres Josiane Balasko, Augustin Trapenard, Eddy de Pretto, Hakim Jemili, Antoine Reinartz, Jeanne Balibar, ou Lison Daniel.