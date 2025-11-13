Inscription
#Imaginaire

L'Empire des vaincus

Terry Goodkind, Jean Claude Mallé

La saga phénomène dans le monde entier ! Inspiré par la révolution qui a tout changé à Altur'Rang, Richard imaginé un plan pour miner de l'intérieur le pouvoir de Jagang, l'homme qui rêve de conquérir et d'écraser le Nouveau Monde. Mais au nord, la catastrophe se précise. Alors qu'Aydindril est tombée depuis longtemps, Zedd et Adie, uniques défenseurs de la Forteresse du Sorcier, sont prisonniers d'une Soeur de l'Obscurité décidée à leur arracher tous leurs secrets. En chemin, Richard et ses compagnons rencontrent Owen, un voyageur solitaire qui cherche le seigneur Rahl pour lui demander d'aider un étrange empire à repousser l'Ordre Impérial. Trop occupé pour faire un détour, Richard refuse net. Mais le destin en décidera autrement. L'un des plus grands cycles de la Fantasy mondiale, traduit en vingt langues et vendu à plus de 26 millions d'exemplaires. " Ce qu'on a fait de mieux en matière de Fantasy épique. " Publishers Weekly " Ces romans vont tout balayer sur leur passage comme le firent ceux de Tolkien dans les années 60. " Marion Zimmer Bradley, auteure des Dames du Lac

Par Terry Goodkind, Jean Claude Mallé
Chez Bragelonne

|

Auteur

Terry Goodkind, Jean Claude Mallé

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

L'Empire des vaincus

Terry Goodkind trad. Jean Claude Mallé

Paru le 13/11/2025

792 pages

Bragelonne

12,90 €

9791028128487
