Le Sourire de Caterina

Le fabuleux destin d'une femme, princesse puis esclave, et enfin mère de Léonard de Vinci. Fille du noble Yakov, Caterina ne songe qu'à chevaucher sur les hauts plateaux de la Circassie où elle grandit, bercée par les légendes du Caucase. Or, par un jour de juillet 1439, l'Histoire la rattrape brutalement dans le delta du Don : capturée lors d'une embuscade, elle est réduite en esclavage. Vendue, prêtée, rachetée, et même louée, elle est contrainte de suivre ses maîtres successifs de Constantinople à Venise, jusqu'à Florence. Marchands, pirates, banquiers et autres aventuriers, nul ne demeure toutefois indifférent à sa grâce, à sa beauté et à son mystérieux sourire, tel le jeune notaire Piero da Vinci qui croit voir en elle un ange. Les parcours se croisent, les récits s'entrelacent, la figure de Caterina, mère d'un des plus grands génies de tous les temps, sort enfin de l'oubli. Fort de ses récentes découvertes scientifiques qui renouvellent la connaissance de Léonard de Vinci, Carlo Vecce nous offre une épopée étourdissante dans le tumulte d'un siècle où se côtoient richesses et extrême violence.