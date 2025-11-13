Inscription
#Imaginaire

Son of a Witch

Gregory Maguire, Sophie Barthélémy, Douglas Smith

La suite de la célèbre comédie musicale, bientôt adaptée au cinéma avec Ariana Grande ! Au pays d'Oz, le jeune adolescent, Liir, a été vu pour la dernière fois dissimulé dans un recoin poussiéreux de Kiamo Ko, le fameux jour où Dorothy a éliminé la Sorcière. Quelques années plus tard, meurtri et plongé dans le coma, il est soigné au Cloître de Sainte-Glinda par une novice prénommée Candèle qui use de ses talents musicaux pour le faire voyager dans ses souvenirs. Quelle puissance ténébreuse a laissé Liir dans cet état ? Est-il vraiment le fils d'Elphaba ? Il a le balai et la cape de la Sorcière, certes, mais qu'en est-il de ses pouvoirs ? Alors que le pays d'Oz, après le départ du Magicien, traverse une période d'instabilité politique ouvrant la voie à toutes sortes d'ambitions, Liir parviendra-t-il à survivre assez longtemps pour devenir adulte ? " Gardez une place sur votre étagère entre Alice au pays des merveilles et Le Hobbit - ce roman le mérite. " Kirkus " Aussi fantastique qu'un roman au pays d'Oz devrait l'être. " Entertainment Weekly " Le monde d'horreurs et de merveilles de Maguire illumine les liens entre bien et mal, vengeance et pardon. " People " Un nouveau coup de maître, délicieusement cruel et merveilleusement divertissant. " Boston Globe " Un récit qui mêle adroitement drame, humour et satire politique à travers un judicieux examen du bien et du mal. " Library Journal " Maguire est un narrateur plein de brio... Son monde d'Oz est méticuleusement élaboré. " New York Times

Par Gregory Maguire, Sophie Barthélémy, Douglas Smith
Chez Bragelonne

|

Auteur

Gregory Maguire, Sophie Barthélémy, Douglas Smith

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Son of a Witch

Gregory Maguire trad. Sophie Barthélémy

Paru le 13/11/2025

473 pages

Bragelonne

9,95 €

