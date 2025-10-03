Inscription
Énergie et inégalités

Lucas Chancel

Pourquoi l'histoire de l'énergie est-elle intimement liée à celle des inégalités sociales ? Comment penser les débats sur la transition énergétique à l'aune des conflits de répartition des richesses ? Depuis des millénaires, l'usage de l'énergie façonne les sociétés humaines, structurant leurs hiérarchies et leurs rapports de pouvoir. Sa maîtrise est un vecteur d'émancipation autant qu'elle est un outil de domination. La propriété des ressources et des infrastructures énergétiques est un terrain de luttes sociales, politiques et géostratégiques. Selon qui possède l'énergie, des choix de société radicalement différents peuvent advenir. Mais comment le lien entre énergie et inégalités s'est-il construit depuis la Préhistoire ? En croisant les résultats de la recherche en histoire économique, en archéologie et sciences du climat, Lucas Chancel s'attache à montrer comment, sur la longue durée, les cadres techniques et politiques qui déterminent les usages de l'énergie s'articulent avec la répartition des richesses entre individus, groupes sociaux et nations. L'histoire de l'énergie ne peut se résumer à sa dimension technique, ni à la somme des choix politiques passés. Elle ouvre sur une diversité de futurs possibles, où le découplage entre consommation d'énergie, ressources matérielles et prospérité est indissociable de la question de la justice sociale. Ce livre défend une transition écologique fondée sur une réappropriation collective de l'énergie. En puisant dans les expériences de redistribution des richesses du siècle passé, il esquisse une alternative au désastre écologique et aux inégalités extrêmes, à travers le développement de nouvelles formes de propriété publique et participative au XXIe siècle. Lucas Chancel est professeur à Sciences Po Paris, au sein du Centre de recherche sur les inégalités sociales, et co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales à l'Ecole d'économie de Paris. Il a enseigné à l'Université de Harvard aux Etats-Unis.

Par Lucas Chancel
Chez Seuil

|

Auteur

Lucas Chancel

Editeur

Seuil

Genre

Société

Énergie et inégalités

Lucas Chancel

Paru le 03/10/2025

256 pages

Seuil

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782021516128
