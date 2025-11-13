Inscription
#Essais

Abü-l-Hassan al-Shâdhili

La hilay luc De, Luc de la Hilay

Ce livre présente la vie du cheikh AbûlHassan eshShâdhilî 11961258 figure centrale du soufisme Il est le fondateur de la voie spirituelle qui porte son nom eshShâdhiliyyah aujourd'hui répandue dans le monde entierCette biographie s'appuie sur l'une des plus anciennes sources la Durrat elAsrâr d'Ibn eçCabbâgh disciple de la deuxième génération Rédigée peu de temps après la mort du cheikh cette oeuvre rassemble les témoignages directs de ses compagnons recueillis à travers tout le Maghreb et le Machreq Luc de la Hilay en propose ici la traduction des parties biographiques offrant ainsi une source précieuse pour comprendre le cheminement du maître soufi et pénétrer les fondements de sa méthodeLe cheikh né au nord du Maroc et enterré au sud de l'Egypte est considéré comme un saint et reconnu comme un héritier spirituel du Prophète sawA travers les témoignages recueillis par Ibn eçCabbâgh le lecteur découvre la quête du Pôle spirituel les étapes initiatiques les sagesses transmises et les prodiges rapportés par ses proches Au fil de ces récits se dessine une expérience vivante du soufisme une invitation à explorer les profondeurs d'une sagesse où chaque mot peut résonner comme un appel à l'éveil où chaque voyage se lit comme une étape du cheminement intérieur et où chaque anecdote reflète l'éclat d'une réalisation spirituelle

Par La hilay luc De, Luc de la Hilay
Chez Editions Albouraq

|

Auteur

La hilay luc De, Luc de la Hilay

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Soufisme

Retrouver tous les articles sur Abü-l-Hassan al-Shâdhili par La hilay luc De, Luc de la Hilay

Commenter ce livre

 

Abü-l-Hassan al-Shâdhili

La hilay luc De, Luc de la Hilay

Paru le 13/11/2025

320 pages

Editions Albouraq

27,00 €

9791022514880
