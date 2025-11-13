Inscription
#Essais

Albert camus

Omar Merzoug

Cet essai sur l'une des icônes de la littérature française Albert Camus intellectuel adoubé et qualifié de grand esprit du XX ? siècle risque d'ébranler bien des certitudes Car outre l'image idéalisée devenue aujourd'hui vérité officielle pour endormir les ignorants qui est réellement Albert Camus le prix Nobel de littérature qui prononça cette phrase Si je devais défendre ma mère ou la justice je choisis ma mère Estil vraiment celui que l'on encense Quelle aurait pu quelle aurait dû être sa voix si elle n'avait pas été voilée par le mondanisme parisien et un relent de colonialisme aisément décelable Et si l'on confrontait ses positions à celles d'autres intellectuels de son temps Sartre Sénac Aron ou VidalNaquet le verraiton encore du même oeil Omar Merzoug armé d'une érudition patiente de lectures nombreuses de témoignages et d'analyses rigoureuses démonte les ressorts qui ont façonné le mythe rééditions complaisantes célébrations officielles et silences honteux Il restitue un Camus entier tel qu'en luimême l'auteur de La Misère de la Kabylie mais aussi celui qui refusa de condamner la torture en Algérie l'humaniste à géométrie variable indifférent voire hostile au combat des Algériens colonisésEn croisant la trajectoire de Camus avec celles d'autres figures majeures de son époque cette réflexion rend au débat sa densité et révèle audelà du cas Camus la responsabilité de tout intellectuel face aux secousses de l'Histoire Peuton prétendre éclairer la société si l'on plie ses positions aux vents du pouvoir Car nul fûtil auréolé de gloire n'échappe au jugement des siècles Et c'est là la leçon la plus brûlante de ces pages L'intellectuel ne se mesure pas à l'éclat de ses honneurs mais à la fidélité à ses principes Et lorsque tout s'efface parce que tout s'efface tôt ou tard une seule grandeur demeure le courage d'avoir vu juste et d'avoir dit vrai

Par Omar Merzoug
Chez Editions Albouraq

|

Auteur

Omar Merzoug

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Critique

Albert camus

Omar Merzoug

Paru le 13/11/2025

200 pages

Editions Albouraq

14,00 €

9791022514866
