Musulmans en occident

Dans un monde en mutation où la foi dialogue avec la pluralité culturelle et la sécularisation ce glossaire propose une mise en lumière claire et rigoureuse des notions fondamentales liées à l'islam à la croisée de la fidélité aux textes et de l'adaptation aux réalités contemporainesFruit du travail conjoint d'imâms de savants et de personnalités issues de la société civile ce document inédit répond à une double exigence ? exposer avec précision les fondements de la pratique musulmane tout en les inscrivant dans le cadre laïque juridique et culturel des sociétés occidentales Il s'appuie sur les finalités de la loi en islam maqâ? id ashsharia pour dégager une éthique du discernement de la dignité et du respect mutuelOutil pédagogique et vecteur de dialogue cet ouvrage composé de la Charte et d'un Glossaire s'adresse à tous ceux musulmans comme nonmusulmans qui souhaitent comprendre transmettre ou simplement mieux appréhender la place de la foi musulmane dans les sociétés pluralistes Il témoigne d'une volonté ferme ? celle de musulmans fidèles aux principes de leur religion en harmonie avec leur temps et pleinement conscient de leur responsabilité pour le vivreensemble précieux et essentiel