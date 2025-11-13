44 portraits sonores

Créés initialement pour des installations et performances, les Portraits Sonores sont de petites pièces musicales d'env. 1 mn, orchestrées par le compositeur Antoine Berland à partir de la voix de personnes anonymes rencontrées au hasard. Paroles, chants, cris, vocalises et bruitages de toutes sortes sont mélangés, superposés dans un tout, dressant alors un portrait vocal intime et personnel. En 2017, C. Lebrun propose de les intégrer dans son émission "Le Cri du Patchwork" sur France Musique.