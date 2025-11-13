Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

44 portraits sonores

Antoine Berland, Patrice Marchand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créés initialement pour des installations et performances, les Portraits Sonores sont de petites pièces musicales d'env. 1 mn, orchestrées par le compositeur Antoine Berland à partir de la voix de personnes anonymes rencontrées au hasard. Paroles, chants, cris, vocalises et bruitages de toutes sortes sont mélangés, superposés dans un tout, dressant alors un portrait vocal intime et personnel. En 2017, C. Lebrun propose de les intégrer dans son émission "Le Cri du Patchwork" sur France Musique.

Par Antoine Berland, Patrice Marchand
Chez Draw-Draw

|

Auteur

Antoine Berland, Patrice Marchand

Editeur

Draw-Draw

Genre

Chanson française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 44 portraits sonores par Antoine Berland, Patrice Marchand

Commenter ce livre

 

44 portraits sonores

Antoine Berland, Patrice Marchand

Paru le 13/11/2025

16 pages

Draw-Draw

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782958344092
9782958344092
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.